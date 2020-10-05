台灣本田汽車表示，新改款國產運動休旅車CR-V自9月5日上市開賣後，累積接單達3,500張，接單暢旺出現缺車情況，9月更以1,753輛的交車台數，穩坐國產運動休旅車NO.1冠軍寶座。

為慶祝新車熱賣，台灣本田10月針對新款CR-V提供價值2萬元的5年不限里程延長保固等優惠，衝刺第四季業績。

(工商 )

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