本田CR-V新改款9月銷量 稱霸國產運動休旅車 19:592020/10/05 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣本田汽車表示，新改款國產運動休旅車CR-V自9月5日上市開賣後，累積接單達3,500張，接單暢旺出現缺車情況，9月更以1,753輛的交車台數，穩坐國產運動休旅車NO.1冠軍寶座。 為慶祝新車熱賣，台灣本田10月針對新款CR-V提供價值2萬元的5年不限里程延長保固等優惠，衝刺第四季業績。 (工商 ) #國產 #CR #運動休旅車 #新改款 #台灣本田 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Honda CR-V力壓群雄國產休旅霸主無可取代 本月入主全車系即享「五年不限里程延長保固」好禮 13:252020/10/05 汽車情報-優惠快訊 王品搶攻宅經濟 旗下兩大火鍋名店湯底、丸餃全聯開賣 11:422020/10/05 財經 2020 Jaguar經銷商新北九和貴賓早餐會試車團 14:322020/10/05 汽車情報-主題企劃 傳中華汽車計畫導入 Mitsubishi eK X ，輕自動車真有機會重現台灣市場？ 10:102020/10/05 汽車情報-汽車新聞 新冠疫情影響 體育署替代方案行銷台灣 14:482020/10/05 體育 五年精煉成就小改款Bentley Bentayga！正式登台，起始售價1080萬 12:112020/10/05 汽車情報-汽車新聞 Model 3 又改版了！10／5 起生產的新車都裝上全新暖通空調，預料就包含熱泵系統 15:142020/10/05 汽車情報-汽車新聞 LEXUS再度贊助2020臺北時裝週X VOGUE Fashions Night Out 臺北時尚不夜城 11:302020/10/05 汽車情報-汽車新聞 史上最低價特斯拉誕生！106 萬元買磷酸鐵鋰新電池 Model 3，續航里程不減反增 13:052020/10/05 汽車情報-汽車新聞 營養午餐吃台豬 新北年底前換約 04:102020/10/05 地方新聞 財經熱門新聞 中芯自曝遭美鎖喉 台半導體大咖赴陸奮鬥撐得住？ - 財經 後悔沒長抱台積電？小心資金退潮 主升段變主跌段！ - 財經 科技股神話殞落？外資看歷史數據 驚爆有20％空間反彈 - 財經 台積電3奈米將投產… 台電兩年砸近1,500億 穩供電 - 財經要聞 - 工商時報 銀行錢太多 九成房貸 重出江湖 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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