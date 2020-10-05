福特六和汽車今年前三季新車銷售業績穩定成長，9月達成2,962輛新車銷售，累計前三季銷量年增32％，創品牌近14年來最佳銷售成績。

福特六和指出，持續以產能提升因應來自福特Focus及Kuga兩大國產車系的熱銷成績烈，第四代NFocus於9月發表20.75年式車款，除持續引領五門中型車款銷售冠軍，於9月再繳出1,222輛掛牌數，同級市占近25％，前九月累計銷量較去年同期亦有26.3％的成長。

福特國產休旅車Kuga於9月繳出1,444輛的掛牌數，上市以來，已連續三個單月掛牌數破千輛，創Kuga歷代銷售新高，較去年同期銷售成長超過3.4倍。

福特六和指出，將於10月9日至18日進行年度歲休，並為產能最佳化—包含：產線智慧化再升級、人力新增及人員訓練等進行全面布局，於今年第四季加速跟進可供應量，滿足第一線的銷售需求。

(工商 )