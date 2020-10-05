緯創醫學科技與高雄醫學大學附設中和紀念醫院宣佈共同推出「整合性家戶暨個案管理系統」，將社區健康照護從港灣旗津帶往屏東縣霧台鄉、牡丹鄉 、泰武鄉，跨越中央山脈後，將偏鄉社區照護擴展至美麗臺東縣大武鄉跟達仁鄉，也是南迴公路最終與最初站。

緯創醫學表示，「整合性家戶暨個案管理系統」建置智慧疾病照護服務，除延續第一年結合各式物聯網裝置外，也打造人臉辨識一站式的智慧量測站，以優化照護流程、貼近當地需求，並擴充照護量測包設備、增加糖化血色素測量，透過物聯網的技術及平台功能、結合衛生所臨床人員照護工作，將醫療照護深入偏鄉家庭內。

緯創醫學也指出，實施二年以來針對糖尿病患的量測結果，發現糖化血色素異常率高達32.1％，此次與安盛生科合作量測二合一糖化血色素及三酸甘油酯，個管師協助提早安排治療計畫排程，進行後續追蹤，一站式智慧量測透過人臉辨識或健保卡辨識，將民眾生理數據快速上傳雲端平台，已累積7,227人進行量測，提升落實日常健康管理可行性。同時，系統選定六項疾病進行高風險警示運算，六項疾病分別為糖尿病、高血壓、高血脂、痛風及B／C肝，系統保留最近183天篩選潛在名單，發現近190具潛在高風險。此一功能改變以往被動模式，由衛生所主動出擊，發現潛在疾病高風險族群，進行追蹤治療，強調預防勝於治療。

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