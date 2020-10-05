美股在今年3月低點以來強彈，尤其以科技股漲勢最為兇猛，但在特斯拉、蘋果兩大受到全球散戶追捧的科技股將股票拆分後，9月起科技股走勢疲弱，加上市場傳聞日本軟銀集團大量參與期權交易、投資人逢高調節之下，那斯達克100指數9月下挫5.7％。不過，瑞銀（UBS）根據過往調查數據顯示，科技股有機會在未來走升20%，並在2021年春季創下新高紀錄。

代表科技股的那斯達克指數，從今年3月低點至8月31日，上漲幅度高達超過70%，但美股在9月陷入震盪，跌幅達到5.14%；標普500指數9月則是下跌3.41%；至於，追蹤美股前100家非金融股的股票的那斯達克100指數，跌勢更為兇猛達5.7％。

據《金融時報》報導，那斯達克100指數在今年3月底前的38天下跌31%，並在之後6個月時間大漲70%，若依此模式來看，那斯達克100指數有機會在9月的跌勢後，在2021年春天迎來歷史新高。

那斯達克100指數曾在2015年至2019年間修正，僅花1個月時間從高點跌落低點，平均跌幅達11%，但之後的反彈有機會超過20%，若此交易模式沒變，科技股將在之後迎來大漲。

不過，瑞銀報告也提到，那斯達克100指數9月的跌勢，顯示多元資產配置的重要性，瑞銀全球財富管理公司首席投資長Mark Haefele，過度投資美國最昂貴的科技股投資人，應該重新調整投資組合，以及即將到來的上漲行情，可以瞄準雲端服務、大數據服務商以及5G相關題材。

(中時新聞網)