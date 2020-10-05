桃園市地政局明年提撥76億元平均地權基金列為歲入，5日一度遭藍營提案刪除，綠營議員未保留發言權救不回，會後緊急找提案人舒翠玲（戴口罩者）協商，希望有轉圜餘地。（蔡依珍攝）

桃園市地政局明年提撥76億元平均地權基金列為歲入，5日一度遭藍營提案刪除，綠營議員未保留發言權確定遭刪無法救回，但卻在會後以主席承認錯誤的「議事瑕疵」翻盤，讓部分藍營議員看不下去，痛批「難看」，民主殿堂淪為罔顧議事規則的一言堂。

國民黨議員舒翠玲和無黨籍議員牛煦庭5日質疑，地政局明年再度提撥平均地權基金76億元繳庫，但桃園土地所剩無幾、又連年舉債，「地賣掉永遠買不回」，加上今年也編76億元，執行率卻不到一半，要達標等於要在最後3個月賤價出售，賣地讓市府撒錢，舒動議全數刪除。

主席林志強3度詢問有無意見後敲槌通過刪除，在場無人保留發言權，依議事規則將無法翻盤，等同全市近1387億的歲出也要刪除76億，施政恐受限，列席的財政局長歐美鐶當場傻眼。

在場民進黨籍議員「後知後覺」，直到地政局審完預算、中場休息時在黨團商討對策，議員郭麗華強調有喊「反對」無奈被藍營蓋過，在審完消防局預算時提出會議詢問，要求保留發言權，一度引發熱議，祕書長孫惠生3度出面「釋疑」，最後主席林志強承認錯誤「沒聽到」，尊重各議員發言權益，裁定為「議事瑕疵」讓郭麗華保留發言權，在場的綠營議員余信憲、郭麗華、陳雅倫、郭蔡美英、黃家齊和李光達也要求保留，刪除的76億可留待二三讀再討論，重現救回曙光。

「太難看！」議員黃婉如質疑，明明可由提案人提出「復議」、或依《地方制度法》第39條三讀後由市府在30天內以窒礙難行提出「覆議」，卻不循正當議事規則處理，開了先例等同大開民主倒車，府會協調後變成「一言堂」，擔憂後患無窮。

議員黃敬平也痛批主席是民進黨籍，「想怎麼玩、就怎麼玩」，且翻盤當下議員人數不到決議時一半、提案人舒也先離席，程序瑕疵一堆，要求會議記錄白紙黑字留下紀錄，讓後人知悉議會蠻幹。

地政局長陳錫禎強調今年販售A10山鼻土地已30億入庫，連同中央移撥青埔25億元和基金盈餘可達標，明年中壢運動公園6公頃土地也上看百億，會努力向議員溝通拚翻盤。

孫惠生指出，依《桃園市議會議事規則》第46條「復議」權，在決議未執行、有反對者、且於同次會議或同一會期下次會議提出，會前書面要1／5以上連署、會中則要有出席議員1／3以上連署或附議；或是依《地方制度法》39條，10月31日三讀完成後，市府認為窒礙難行在30天內提出「覆議」，議會要在15天內決議，2／3要求維持原案就不得再議；但因過去也發生過主席敲槌敲太快重來的情況，只要在場其他同仁不反對，都會尊重主席決議。

地政局76億平均地權基金遭刪

(中時 )