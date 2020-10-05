「國標女王」劉真22日病逝於台北榮總，享年44歲，讓許多親友、粉絲十分不捨，閨密楊麗菁今（5日）回顧兩人2年前的合照，表達對好姊妹的思念，讓網友看了跟著鼻酸。

2年前的今天，楊麗菁在臉書PO出與劉真午餐約會的照片，寫下：「姐妹還是老得好喔！」如今好姊妹天人永隔，讓看到動態回顧的楊麗菁有感而發，在此篇貼文底下留言「我的好姐妹，我很想妳」，簡單9字讓思念之情流露無遺。

楊麗菁臉書跳出2年前和劉真的合照。（圖／翻攝自臉書）

楊麗菁和劉真感情好，當初劉真病危消息曝光，楊麗菁曾爆哭求老天讓劉真度過難關，而6月劉真的45歲冥誕，楊麗菁也曬出過去幫劉真慶生的照片，痛心寫下：「真 第一次妳的生日而妳不在，我好想好想妳。」回想起兩人相處點滴總忍不住難過，「雖然好痛好痛，然，妳一直在心中不曾遠離。」

劉真病逝半年多，留下老公辛龍和4歲女兒霓霓，辛龍至今走不出喪妻之痛，8月曾悲痛發文「妳怎麼可以走」，並取消上月的公益演出，而日前再PO出劉真出現在金鐘獎追思故人影片的截圖，雖沒留下任何文字，但仍感受得到他的心碎，吸引許多網友替他加油打氣。

(中時新聞網)