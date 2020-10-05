有如機器貓小叮噹陪伴大雄成長的情節，劇場人許逸聖近期編創兒童歌劇《小齊的煩惱》，在劇中安排一台會發光、會說話的人工智慧機器人，陪著主角小齊面對被朋友排擠的難題，順利解決問題。

許逸聖表示，小朋友在學校常常擔心自己沒朋友，和朋友絕交卻又不知道怎麼和好，「作為大人，最重要的是像那台人性化的機器人一樣，帶小朋友把自己的心打開，並且鼓勵他們勇敢溝通，面對問題。」

許逸聖表示，他經常陪2歲多女兒聽歌劇音樂，從莫札特的音樂裡感受到一股明亮、愉快的氣氛，「雖然小朋友不理解歌詞意思，但對音樂的氛圍很有感覺，我期望順著歌劇選曲裡的喜怒哀樂，陪小朋友一起面對人生裡的難題，尋找解方。」

《小齊的煩惱》故事描述主角小齊因被同學排擠而心情不好，他到市集逛街散心，遇見一位特別的老闆和一台人工智慧機器人，他們合力想為小齊解決煩惱，最後小齊決定勇敢直接和同學對談，打開心結，重拾友情。劇中將演唱多首西方歌劇歌曲，包括《愛情靈藥》、《弄臣》、《卡門》等。

在劇中飾演小齊的男高音張殷齊表示，劇中運用一曲《愛情靈藥》的名曲〈一滴美妙的情淚〉，道出小齊的性格，「他是一個很容易陷入自己情緒的小男孩，但其實只要好好面對問題，一定能找到解決的方式。」

飾演老闆的男中音廖宇盟表示，他登場時會演唱比才歌劇《卡門》的〈鬥牛士之歌〉，「雖然小朋友不見得理解原文歌詞的涵義，但他們一定可以感受到這首歌的情緒和熱鬧的氣氛。」

曾任紐約大都會歌劇院聲樂指導、鋼琴家王佩瑤表示，在大都會歌劇院，也有演給兒童欣賞的歌劇，「他們把《魔笛》、《糖果屋》等西方歌劇，濃縮成40到50分鐘的版本，演前有專人到校園為小朋友導聆，分享聲樂家登台前怎麼排練和化妝，從中了解歌劇製作的不同環節。」

演出將於10月6日在三芝興華國小、15日在淡水中泰國小、16日在淡水忠山國小演出。

(中時 )