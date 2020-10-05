第31屆金曲獎頒獎典禮3日風光落幕，收視5日出爐，陳珊妮頒發年度歌曲獎上台致詞成收視第一4.02，收視人口880,000，收視第二高落在3.88，收視人口849,000，是米莎奪最佳客語歌手獎上台領獎致詞，第三則是3.86，收視人口846,000，落在最佳客語專輯獎米莎、早川徹Toru Hayakawa上台領獎致詞時。持修上台領最佳新人獎致詞則創下第四高收視3.79，收視人口830,000，第五高收視3.71，收視人口812,000，由瘦子E.SO領軍頑童MJ116合體張震嶽演出，該段同時也是表演節目收視最高點。

金曲十段演出各自精采，表演節目第二高收視3.58，收視人口783,000，落在典禮主持人魏如萱獻唱「GMA 31最佳國語專輯」，表演節目第三高收視3.47，收視人口760,000，為特別貢獻獎得主黃瑞豐率徒弟演出「登峰造擊」。ØZI攜手9m88表演「B.O+Aim High」則奪下表演節目第四高收視3.45，收視人口756,000；表演節目第五高收視，則是持修演唱〈根本不是我對手〉，創下3.36，收視人口737,000。

爭妍鬥豔的星光大道則由兩美奪下收視冠、亞軍，徐若瑄登上紅毯創下2.81成星光收視第一，收視人口 616,000，亞軍2.78，收視人口608,000，則由Ella陳嘉樺星光紅毯受訪奪下，星光收視季軍創2.75，收視人口602,000，落在黃明志星光紅毯受訪橋段。

(中時 )