桃園市議會5日審查區公所預算，其中12區僅平鎮區公所編列60萬首長駕駛委外費，遭藍營議員痛批「自我膨脹」，質疑所謂的晚上和假日跑行程根本是喝酒喊刪，區長鄭錦文坦言駐衛警2度酒駕遭吊照才要委外，在大會無異議下通過，且綠營並未保留發言權，確定遭刪。

鄭錦文解釋，因市府發公文要求儘量不要請駐衛警開車，且公務行程繁忙，晚上還有里民活動要參加，才編列首長駕車委外費用60萬元。市府指出，升格前配合工友遇缺不補政策，以彈性運用人力方式因應，機關內約有半數以上是由駐衛警擔任首長駕駛，祕書處頒訂桃園市公務車相關規定後，區長擔任協助推行市政交辦事項、綜理區政業務及區級災害防救指揮等角色，符合「機關首長」實際用車需求得配置，駕駛就現有人力統籌調配，如有不足再循委託外包方式處理，但一定要有所節制，公私分明。

議員黃敬平審預算時發現，12區僅有平鎮跟楊梅編列駕駛委外費用，要求各區解釋，有的請工友、有的請駐衛警、有的則拜託同仁或自駕。議員舒翠玲直指，水利署桃園管理處長何明光擔任平鎮區長時，特別從平鎮地政事務所調來工友專門開車，質疑為何還要編列60萬委外，根本浪費公帑，諷刺鄭錦文：「難道你比較小牌，工友不開你的車嗎？」

「區長有達到可以自聘司機的職等嗎？」議員黃婉如也表示，區長不鎮守公所辦公，四處趴趴走，忙著幫市長鄭文燦打關係，舉立委湯蕙禎擔任民政局長都請丈夫幫開車為例，批區長不要「自我膨脹」。

曾任區長的議員褚春來緩頰稱，區長白天晚上勢必有政令宣導、里民活動要參加，但也直言可以公所內調派，不須額外編預算，建議市府讓區長駕駛合法化、公開化，動議刪除平鎮的60萬。

楊梅公所也一度遭刪，但因預算科目是「公務車輛駕駛人力委外」，不限首長使用，遭4位在地議員緊急救回。

(中時 )