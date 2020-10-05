農田水利署雲林管理處5日舉行揭牌儀式，宣告農田水利會正式改制為公務機關，由副署長林國華兼任雲管處長。（農田水利署雲林管理處提供）

農田水利會改制成公務機關農田水利署後，5日為第一個上班日，水利署雲林管理處長林國華，率一級主管舉行揭牌儀式，林國華期許將來能落實農委會政策，加強農田水利建設、運用智慧科技提高用水效率。

水利署雲管處首任處長，由農田水利署副署長林國華兼任，他引述農委會主委陳吉仲所言，「水是農業根本發展，有水才能生產農產品」，林國華強調，會勇於承擔農田水利事業永續發展的責任，有信心做好照顧農民的工作。

農田水利署本月1日成立，雲林管理處於原斗六市農田水利大樓揭牌，宣告正式改制為公務機關。原水利會編制的420名員工，原班人馬不動，照常於新制農田水利署雲管處上班，組織架構也大同小異，僅將處室名稱、職稱些許變更，實質上架構並無不同。

林國華說，改制後最基本要求是行政中立，未來工程絕會依照政府採購法，相關財產活化也會公開透明，雲林縣是農業大縣，一定抱持「農民小問題水利人的大問題」的心情，落實服務。

(中時 )