土耳其的凱尚城近來發生一起人倫悲劇。1名女兒疑似飲酒過多神智不清，竟然發瘋似的對著自家母親叫囂，父親趕緊上前苦勸，不料女兒變本加厲罵的更大聲，並和父親爆發激烈衝突，父親怒火之下不小心失手將女兒直接勒死，事後還直接將女屍體進行分屍隱瞞實情。

根據《鏡報》的報導，這名居住在土耳其凱尚城的1名父親，日前與自己的女兒爭吵不休發生激烈衝突，一怒之下失手將自己的女兒活生生的勒死，因害怕立即將女兒屍體進行分屍後，再將其掩埋在森林深處理，

直到1名路人碰巧在路邊發現1袋被包覆的物體，好奇打開一看竟然是血淋淋的人手臂，整起弒親案件才曝光而出，後續警察沿著線索尋找到少女的埋葬地，才將殺人父逮捕歸案。

殺人父在出院法庭時，還大言不慚的表示，自己只是執行應該做的事情，還說明女兒經常都喝的醉醺醺回家，還把家人當成出氣筒到處亂罵，因女兒又再度晚歸，還對著在家等待她的媽媽大吼小叫，父親只不過要求對媽媽放尊重點，女兒立即回嘴叫囂，父親坦承自己才會暴怒失手殺了自己的親生女兒。

殺女父親後續還向法官請求，因自己年事已高，無法承受在監獄裡的折磨，也憂心自己可能會因群聚地點感染肺炎，然而法官並未採信殺女父的言詞，全案判定殺女父24年的有期徒刑，至於媽媽目前則持續接受精神治療當中。

(中時新聞網)