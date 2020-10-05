林子閎（右）、楊宇騰新劇大談男男戀。（結果娛樂提供）

張睿家、石知田談師生虐戀。（結果娛樂提供）

林子閎與混血花美男楊宇騰在「WBL亞洲耽美影集系列」大談男男戀，第一次演出男男相戀的題材的林子閎表示：「我不會去想這個角色喜歡的是男是女，因為對我來說，就是一個人喜歡上一個人，很純粹的他愛他，無關性別。」並透露之前在男團時，粉絲也會幫團員們湊對甚至寫BL小說，也明白這樣市場其實很廣闊，看了劇本大綱覺得很有趣，就決定演出了。

結果娛樂成立五年之原創影視作品–WBL（We Best Love）亞洲耽美影集系列，推出《永遠的第一名》及《第二名的逆襲》二季作品，5日舉辦卡司公布會，由「終極」系列擄獲少女心的林子閎、混血花美男楊宇騰擔任雙男主，被封「小彭于晏」的李齊、男模出道的羅德弘、新生代高顏值的范姜彥豐，也為劇增添養眼畫面，曾以男男相戀題材《盛夏光年》獲金馬獎肯定的張睿家也來助陣，與石知田大談揪心師生戀。

與子閎配對的台日混血楊宇騰坦言，雖然日本有很多BL、耽美的漫畫和小說受到廣大女生的喜歡，但他沒想到自己的第一部影集就是耽美劇，他說：「身為一位演員，什麼角色都可以嘗試，沒有什麼是不可以的。」他反而比較擔心自己台日混血的背景，會因為中文程度不夠好，而無法詮釋好角色，但開拍後，林子閎都會耐心地教導他台詞的咬字協助他，因此心中的大石也漸漸放下，加上導演還因為他的背景特定調整了一些語言的表現方式，反而成為另一種人物特色。

問及是否有男男激情戲碼，林子閎語帶保留說：「目前比較甜，後面會比較火熱，我們比較重視情感的部分。」張睿家補腔：「光看劇本，子閎和宇騰兩人的互動，我就已經起雞皮疙瘩了，想像空間很大。」談及彼此的第一印象，林子閎直說：「第一次試鏡時，我就嚇到他了，因為我的臉看起來很嚴肅，但確定我的搭檔是宇騰之後，有偷偷去觀察他喜歡什麼，去突破他的心房。」

楊宇騰則表示，因為我本身講話是比較小聲，那時子閎就直接大聲問我：「欸！你等一下試戲也是這個音量嗎？」楊宇騰面帶驚恐說：「當時我嚇死了。」原因是第一次試鏡，林子閎便情緒大爆發，把一張桌子給摔壞了，難怪讓他心生畏懼，不過在經過多次對戲後，楊宇騰改觀直說：「真的有被愛的感覺！」飾演學姊的辛樂兒也直讚：「我發現有差，兩人看對方的眼神不一樣了。」

張睿家21歲時在《盛夏光年》中與張孝全的男男情感糾纏，讓他獲得金馬獎最佳新演員肯定，相隔16年，再次接演男男戀劇情，與石知田大談師生戀，張睿家表示：「耽美劇近年來很夯，當初這部劇來找我時，看了劇本覺得很新鮮有趣，新鮮的點是第一次接演師生戀的劇情，而有趣的點是有那麼多『小鮮肉』！」他說耽美劇是第一次嘗試，所以也很期待這次的演出。

為了搭配與張睿家的對手演員，劇組特別找上石知田，不曾合作過的兩人在試戲時火力全開，看得現場工作人員情緒激昂，肢體動作和情感張力讓大家覺得這對虐戀非屬兩人不可。石知田表示：「雖從來沒有演過男男相戀的戲劇，但對這類題材很好奇，也很期待自己能透過不同種類的劇，累積自己成為演員的能力，讓自己的可能性和表演的彈性變得更大。」

為戲培養默契，被封為「小彭于晏」的李齊和男模出道的羅德弘這組CP，已經相約到家裡培養感情了，李齊直說：「我們會一起去美術館，玩密室逃脫，主要是因為我們家住很近，我平時還要排練拉小提琴比較忙，就會約他來我家排戲，他也很貼心來我家。」羅德弘則說：「我們的生長背景很相近，都有出國念書過，喜歡的電影也很類似，聊的東西也很合，他對我來說是會很想親近的人，有一種相見恨晚的感覺。」

范姜彥豐在WBL劇集擔任BG（Boy and girl）角色，被問及是否想嘗試男男相戀的角色，范姜彥豐表示，其實不排斥，但主要還是看要劇本內容。對於男男相戀的看法，他認真地說：「喜歡一個人不分性別這件事，我舉雙手認同，愛就是愛，本來就不應該被限制在任何框架內，才叫做愛。」劇中演對手戲的學姐辛樂兒，過往也演出過關於女同志議題《花吃了那女孩》的電影，因此對於「愛不分性別」的觀點也表示認同：「愛本來就不應該分性別，喜歡一個人就是喜歡，因為我高中是念女校，所以身邊有很多很多跨性別的愛。」

(中時 )