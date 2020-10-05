相信不少人在出社會後，會陸續收到同儕好友的紅色炸彈，結婚雖然是件值得慶賀祝福的喜事，然而許多人都受禮數所苦，為包多少錢給對方頭疼。一位網友就好奇，學生時代好朋友結婚「包3600會太少嗎？」引起熱議。網友指出，一個人吃包3600已經夠了，就算真的交情好，因為禮數關係，太大包反而還會帶給對方壓力。

原PO在PTT女人板上表示自己朋友不多，一位學生時代的好朋友又剛好要結婚，原PO問「如果只包3600元會不會太少？還是要包6000元才有誠意？」貼文也引起熱議，網友表示「還要看地點，查一桌價錢」、「我是一視同仁啦都包2000」。也有人認為，「真的很好一直都有聯絡的會包6000」、「真的好朋友，我覺得6000很正常」。

一位網友就好奇，學生時代好朋友結婚「包3600會太少嗎？」引起熱議。網分析，一個人吃包3600已經夠了。(示意圖/達志影像)

不過，絕大部分網友認為，包3600元已經很夠了！原因在於，還要考慮到後續自己結婚，依送禮慣例，下次對方要包比自己包的還多，包太大恐造成對方壓力。「一個人3600很夠吧，包6000搞不好收到的人壓力很大」、「如果你包超過3600你會後悔的，包6千別人回包會有壓力」、「36可以了，也要考量別人之後要回」、「考量6000以上是長輩包的，所以我包3600。再怎麼好的朋友，還是得有界線」、「你6000出去對方是要6000甚至以上包回來的（除非你沒有要結婚）」。

網友指出，一個人跑摯友場吃，包3600已經很可以了，誠意非常夠。況且，真正的好朋友不會計較包多少，包太大還會造成壓力。最後包多少還是要看自己能力。網表示「朋友都說不要包太多，以後還是要包回來」、「3600不算少了吧？如果你已經結了可以衝6千，你還未婚，6千未來人家回禮壓力大。」、「3600一個人很可以，真的是朋友不會計較這個」、「看自己能力 好朋友知道的」、「好朋友的包3600的意思就是，你他媽居然比我早結婚，下次給我包6000回來的意思」。

(中時新聞網)