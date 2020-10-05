氣象局預報顯示，明天依舊受東北風影響，迎風面的北部、東北部及花東地區有降雨機率，輕度颱風「昌鴻」目前往西北西朝琉球群島東方海面移動，不過路徑不確定性仍偏高，仍待進一步觀察。

氣象局預報員劉沛滕表示，明天受東北風影響，桃園以北、東北部及花東地區有局部短暫陣雨機率，其他地區則為多雲到晴，午後南部地區及中部山區要留意局部短暫雷陣雨。

至於國慶連假周五(9)、周六(10)北部及東半部地區並有局部較大雨勢發生機率，提醒民眾隨身攜帶雨具。

氣溫部分，明天北部白天高溫約24-26度，竹苗約27-28度，花東約30度，中南部仍可達33度。

至於「昌鴻」是否會影響台灣，根據目前模擬路徑顯示正往西北西朝琉球群島東方海面移動，但由於路徑預測還不完整，周四及周五可能有很大變化，值得多加留意。

劉沛滕補充，自1958年有紀錄以來平均每年約3.63個可能侵台颱風，雖然今年有發布4個颱風警報但都沒有直接影響台灣；另外歷年9月結束時颱風生成數約18個，今年卻只有13個，無論是侵台還是生成數量都低於平均。

即便如此，今年8、9月颱風生成數量還算正常，只是7月太平洋高壓異常的強，下沉氣流抑制颱風生成的熱力上升氣流，因此今年颱風才比較少。

(中時 )