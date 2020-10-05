前生技股王康友炒股案，被檢調懷疑是涉案盤商的黃耀弘，遭羈押1個多月，今天委由律師具狀聲請交保停押。律師認為，檢調僅依據黃耀弘與在逃的股市炒手簡銘皇、人頭戶的下單IP相同，即率爾認定黃是炒作康友共犯，並不合理，黃是長期持有康友股票，並非如簡是短線操作，且黃配合檢調搜索，沒有滅證情事，無羈押必要性，聲請交保。

但據了解，目前康友案，檢方聲押黃耀弘的2個月期限將至，檢方已計畫聲請延押，因此預計法院最快下周召開延押庭。

檢調懷疑，康友前董事長黃文烈，明知在大陸轉投資孫公司「六安華源製藥有限公司」，從2018年起就出現營運困難，卻將六安的設備抵押給大陸贛州銀行廈門分行，借貸7億元資金，而未在2019年第4季財務報告中揭露，涉嫌掏空7億元。另檢調懷疑，黃耀弘是康友公司顧問，且其經營的耀穎投資與人頭戶有多筆匯款紀錄，且有大量買賣康友情事，其證券帳戶與共犯下單IP相同，涉嫌證交法操縱股價罪，因與在逃的黃文烈、簡銘皇有勾串之虞，黃耀弘訊後遭聲押迄今。

但黃耀弘不服遭收押，今天下午委請律師聲請具保停押。律師強調，黃過去在海外投資半導體，退休返台投資，其資產是以不動產、收藏品為主，黃是評估康友有高額配股，是長期持有投資。

律師認為，黃向簡借貸120多萬元美金，基於情誼，將網路下單密碼告知簡銘皇，由於黃是以電話下單，長期持股，而簡是網路下單，短線操作，兩者操作資金各自獨立，完全是簡銘皇一人以同時、同IP，透過不同人頭下單，黃根本無涉炒股。

律師認為，黃耀弘是2018年6月參加康友股東會時，經簡銘皇介紹認識當時的董事長黃文烈，黃文烈邀他任無給職顧問，檢調不能因IP位址相同，就認定黃耀弘是炒股共犯，明明本案有多名被告下單IP位址相同，但檢調不認定其他被告是作手，為何黃耀弘就是作手？

(中時 )