總統府光雕展演明晚登場。取自蔡英文臉書

總統府光雕展演明晚登場。取自蔡英文臉書

總統府光雕展演明晚登場，蔡英文總統今天表示，從2017年開始，每一年國慶的總統府光雕，我們都努力把台灣的美學、台灣的自信，推向更高的層次，今年也不例外。世界之所以能看見台灣，是因為我們堅守民主自由，由人民來做國家的主人。

蔡英文今晚在臉書表示，每年大家期待的國慶活動－總統府光雕展演，明晚七點正式點燈！從2017年開始，每一年國慶的總統府光雕，在 中華文化總會 和許多優秀策展團隊的參與下，我們都努力把台灣的美學、台灣的自信，推向更高的層次，今年也不例外。

她說，今年的光雕主題是「自信島嶼 迎向曙光」，代表著2020年的台灣，在嚴峻考驗裡，依然可以展現出韌性。除了總統府將化身為一座燈塔，象徵在多變的國際局勢中，台灣能夠指引方向外，台灣的許多驕傲，包括彩色口罩、維持日常生活的防疫成就等等，也都將一一呈現。

蔡英文強調，最重要的是，世界之所以能看見台灣，是因為我們堅守民主自由，由人民來做國家的主人。所以，國慶正該是屬於人民的慶典！「10／6到10／10的晚上，歡迎一起來總統府前欣賞光雕！」

她也歡迎沒辦法到現場的朋友，明晚七點鎖定她的臉書，幫忙分享直播，並預告從6日至10日晚間七點起每半小時一場，每天6場次，長度約8分鐘。

(中時 )