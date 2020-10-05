裕國董座與總座 5日獲得連任 20:402020/10/05 工商 劉朱松 、台中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 裕國（8905）5日召開董事會，推舉新任董事長，由現任董座楊育偉連任；至於新任總經理，也由現任總座詹義郎連任。 裕國去年度股利分配案，每股將配息1元，含盈餘配息每股0.65元，資本公積配息每股0.35元，董事會5日決議去年度股利的除息交易日訂為10月22日，除息基準日為10月28日，現金股利發放日為11月18日。 (工商 ) #裕國 #連任 #配息 #董座 #總座 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 建構冷鏈系統 屏東農科保鮮物流中心動工 17:442020/10/05 寶島 康友-KY將啟動全面求償 擬提告勤業所長、交易所 15:512020/10/05 財經 卸任陽明董座 謝志堅：我以陽明人為榮 17:522020/10/05 財經 香港美心集團女婿墜樓身亡 傳因病厭世 21:282020/10/05 兩岸 2020高雄厝3.0國際論壇盛大登場 17:442020/10/05 區域情報-高雄 和泰興業新人事 林鴻志接總座 04:102020/10/05 產業．科技 手搖飲、現沖咖啡明年起要標總熱量、咖啡因 違者重罰300萬 11:502020/10/05 生活 台中美樂地民眾有感 公園未來式翻身大改造 14:462020/10/05 生活 溜冰教練單戀女學生不成狠殺 手心「3字」裝殉情遭識破 10:572020/10/05 社會 遠傳對尬台灣大一覽遠傳friDay購物改組 井琪掌帥 04:102020/10/05 產業．科技 財經熱門新聞 川普確診寫美股10月驚奇 一張圖看懂一石三鳥詭計 - 財經 後悔沒長抱台積電？小心資金退潮 主升段變主跌段！ - 財經 台積電3奈米將投產… 台電兩年砸近1,500億 穩供電 - 財經要聞 - 工商時報 銀行錢太多 九成房貸 重出江湖 - 財經要聞 - 工商時報 《金融》買美股不難 挑你平常愛用的就對了 - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。