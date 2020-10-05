裕國（8905）5日召開董事會，推舉新任董事長，由現任董座楊育偉連任；至於新任總經理，也由現任總座詹義郎連任。

裕國去年度股利分配案，每股將配息1元，含盈餘配息每股0.65元，資本公積配息每股0.35元，董事會5日決議去年度股利的除息交易日訂為10月22日，除息基準日為10月28日，現金股利發放日為11月18日。

(工商 )