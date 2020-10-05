離2022台北市長大選已越來越近，各政黨已陸續開始布局，其中，綠營除了桃園市長鄭文燦及衛福部長陳時中以外，就屬基隆市長林右昌呼聲最高，據了解，他日前已延攬柯市府大將前發言人林昆鋒加入自己團隊，對此，林昆鋒低調未否認表示，願意尊重、接受安排。

今年的臺北市眷村文化節，北市府將攜手基隆、新北、桃園共同合作，並集齊四位首長於6日同台宣傳，但在正式登場的開幕前夕，卻傳出林右昌的挖角消息，令外界聯想到底是巧合，還刻意的安排，也為明日的宣傳活動，帶來濃重的火藥味。

對此，基隆市政府發言人沈詠佩指出，針對外界謠傳對林昆鋒的人事消息，她無法證實，並強調，任何人事案都需經過市長來親自回應，但市府自始自終以人民權益為優先，因此為了有助推動市政工作，市府當然會廣納各方人才。

針對挖角事宜林昆鋒沒有否認，並強調林右昌相當年輕，和他同為六年級生，年齡僅相差4歲，自己認為與林一同做事會有共鳴，但他對於往後的安排，還是希望低調處理，一切都會尊重林右昌的安排。

林昆鋒曾於2017年時接受台北市長柯文哲的邀請，擔任市府團隊的發言人，並在2018年轉任成為競選總部的發言人團長，但他在大選結束後，並未回到柯的團隊，也引人遐想，對此，他澄清說，自己當時是想先休息一段時間來陪小孩。

據了解，林昆鋒當時爲柯打選戰操盤得宜，也被前立法院長王金平挖角當發言人，但遭婉拒，時日至今，他成為政治評論員，再度被林右昌挖角，也有不少民眾連連質疑柯總是留不住自己的人馬。

(中時 )