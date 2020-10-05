川普在推特上連發10幾條推文。(翻攝自川普臉書)

美國總統川普近日驚傳確診新冠肺炎，外界都相當關心川普的健康狀況，資深媒體人黃暐瀚甚至直言，只要看川普有沒有更新推特就能知道他的身體狀況。川普在稍早連發了十幾篇推文，引起台灣網友熱議，有網友稱他根本是在發廢文，甚至還有網友揶揄他。

川普在台灣時間下午6點多到7點多短短1小時內，在推特上一口氣連發了10幾條推文，而他推文除了提到選舉和投票，還提到不少他自豪的政績，如股市上漲、減稅、成立太空軍等等。值得注意的是，他在每1則推文的結尾，都還加上了投票(VOTE)。

許多網友在PTT上討論川普推文連發一事，並直言川普根本是在發廢文，「真的是廢文」、「我若是美國選民，我會選擇廢票，有夠難投」、「廢文發起來」、「廢到笑」、「沒事幹只好發廢文」。

此外，還有不少網友揶揄川普，「傷到腦？」、「病毒侵入腦細胞」、「糟糕，傷到腦部了」、「完了，病毒開始攻擊腦部了」、「龍婆說傷到腦，可能實驗藥物副作用，可以告選舉無效」、「美豬奎寧都很傷腦、看到沒」。

(中時新聞網)