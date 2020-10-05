美國總統川普確診新冠肺炎，是真的還是假的？近期關於川普確診後，可能在短短幾天內就能出院，今天還在推特(Twitter)瘋狂發文，讓美國部分政治人士質疑，川普染疫是否可能是為救選情而親身上陣的「苦肉計」。對此，有媒體人分析3點可能性後，直言這是一計狠招。

臉書粉專「逆風的烏鴉」今在臉書發文表示，做為美國總統大選的「十月大驚奇」事件，川普確診新冠肺炎極具戲劇性。因此不少人懷疑，「確診是假的，這是招苦肉計」。

媒體人分析，判斷確診真假的「第一個指標」，是看這樣操作，是否真的對川普有利。但不管從哪個角度看，這個議題對選情影響最多就是五五波。固然有苦肉計的效果，但也凸顯川普長期的政策輕忽，導致疫情的蔓延，連他自己都「中獎」。若再加上損失的競選造勢時間，可能還負分多於加分。由此觀之，用這狠招的可能性不大。

「第二個指標」，是川普團隊在宣布確診後的反應。以這樣重大的事件，如果是作假，理應有縝密的沙盤推演。但僅從醫療團隊一下說病況不好，一下說沒有大礙，就知道這應是亂了方寸，不是經過縝密規畫的推演。

「第三個指標」，是川普個人表現。如果真的是演的，還要演得像，或者演到川普成功對抗病魔的英雄形象，這必需按步就班，但川普顯然很急，今天(美國時間4日)就搶著亮相，可以合理推斷，川普也認為「確診隔離對自己選情不利」，而他必須極力扭轉此不利情形。

或許有人會問，不是有民調顯示，「川普確診後，支持度在搖擺州逆轉勝拜登？」若有興趣的人去查一下，發布川普逆轉民調的《民主研究所》是什麼單位。它上一篇文章，是評論「川普在辯論重擊拜登」。簡單的說，那就是類似台灣的「兩岸XX協會」，取個貌似中立的名字「幫川普洗地的單位」。與其說是民調，不如說是危機處理帶風向。

最後，該媒體人分析，他判斷川普確診作假的可能性不高。當然，「惟一不能排除的變數」，是川普評估選情真的山窮水盡，才決定出這個不知道效果的狠招。

(中時新聞網)