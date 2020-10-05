由中國主權財富基金－中投公司牽頭的中義產業合作基金5日正式設立，首期規模將達6億歐元。

新浪財經報導，中義產業合作基金由中投公司、意威基金（Investindustrial）和義大利裕信銀行（UniCredit）共同出資設立。作為跨境併購基金，中義產業合作基金將主要投資義大利和南歐國家計畫拓展中國業務的優質公司。鎖定投資的行業包括先進製造、商業服務、消費以及醫療健康等，此外，基金也將開展協力廠商募資。

中投公司過去便積極透過雙邊基金的方式，展開對外投資。路透早前報導，2018年11月，時任中投公司總經理的屠光紹就已透露，正在和義大利洽談成立中義產業合作基金。

當時屠光紹稱，雙邊基金是中投公司創新對外投資方式、構建跨境投資生態圈的重要內容，將秉持商業可行、市場導向、可持續發展；共同出資、利益捆綁、合作共贏；共同管理、優勢互補、強強聯合的理念來建立雙邊基金。

(工商 )