遠傳friDay影音5日宣布攜手韓國電信業者KT（Korea Telecom），將於10月18日海外獨家直播韓國女團「Lovelyz」演唱會，這也是雙方首次合作推出跨國售票型直播演唱會。

即日起至10月18日下午3點，粉絲可於遠傳friDay影音官網購票，除了韓影、韓劇外，更讓韓粉們不用出國，即可零時差欣賞當紅女子韓團的精彩演唱會。

遠傳friDay影音瞄準韓流熱潮，除了大量上架獨家韓國實境綜藝節目滿足韓粉需求，也在5G上市後，擴展並深化與韓國重要夥伴的合作，引入時下最流行的K-pop音樂節目，包含《Run.wav》、每週四直播的《M Countdown》，並結合多視角技術，讓觀眾有更多不同的體驗。

遠傳與韓國電信領導品牌KT在今年4月簽訂合作備忘錄（MOU），針對5G、數位內容及漫遊等業務進行合作，今再瞄準韓流經濟，首度推出跨國售票型線上直播，將於10月18日下午2點起直播韓國當紅女子偶像團體Lovelyz海外獨家線上演唱會，也是Lovelyz的首場海外直播。

即日起至10月18日下午3點，遠傳friDay影音線上開賣Lovelyz直播演唱會票券，並將於10月18日下午2點準時線上直播。票價899元，購票觀眾可獲得一組《專屬姓名特別票、 Lovelyz小卡》，每張專屬姓名特別票皆能客製加上自己的姓名，極具收藏價值。

對於想感受娛樂升級魅力的韓粉，遠傳friDay影音與HTC合作推出的2D家庭劇院服務，讓用戶透過HTC VIVE VR頭戴裝置，即可享受身處劇院、明星就在眼前的沉浸式觀影體驗。「Lovelyz」是韓國Woollim娛樂旗下於2014年所推出的女子音樂組合，由Baby Soul、智愛、智秀、美珠、Kei、JIN、洙正、叡仁八名成員組成，廣受年輕粉絲喜愛。其中，團員美珠是現在當紅韓綜《第六感》的固定班底之一，活潑無厘頭的風格擄獲眾多韓粉的心，喜歡美珠的粉絲可鎖定遠傳friDay影音週週更新集數的《第六感》；而主唱之一的Kei也發行多張暢銷原聲音樂，包含《絕對達令》、《皇后的品格》、《推理女王2》等多部著名韓劇歌曲，喜歡「Lovelyz」的粉絲可在遠傳friDay音樂找到相關曲目一飽耳福。

(工商 )