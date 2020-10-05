傳螞蟻集團尋求滬港兩地同日定價及掛牌 20:522020/10/05 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 螞蟻集團正尋求在大陸、香港監管機構批准上市。(shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據新浪財經報導，消息人士透露，螞蟻集團正尋求在大陸、香港監管機構批准上市，尋求滬港同日定價及掛牌。 報導指出，螞蟻集團計畫進行網上路演，但因兩地程序有差別，或會導致螞蟻集團的上市時間表出現延誤。 報導指出，基於香港平均採取定價後「T＋5」上市，而螞蟻集團於上海上市要採取定價後「T＋6」上市，公司擬定價後「T＋6」上市，所以其在香港上市或需等候多額外一天。 (旺報 ) #螞蟻集團 #大陸 #香港 #掛牌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 螞蟻集團傳尋求A＋H兩地同日定價及掛牌 11:102020/10/05 財經 無人機時代 中印各擁利器 04:102020/10/05 焦點新聞 瘋傳「有孕仍被離婚」神隱3個月 潘瑋柏嫩妻首發聲公開真相 13:182020/10/05 娛樂 自行車三雄滿單 營運旺到明年 04:102020/10/05 證券．權證 《半導體》高啟全離開紫光 傳將與辛耘聯手攻陸晶圓再生 10:342020/10/05 財經 新纖各事業稼動率回升 吳東昇：第4季表現有望更佳 16:122020/10/05 財經 業績暴跌壓力，頂不住了...... 國泰航空 擬裁員逾2千人 04:102020/10/05 全球財經 停5港口 探索夢號推環島航程 04:102020/10/05 地方新聞 遭詐騙集團盜用帳戶 前拿督女助理不知情獲不起訴 13:142020/10/05 社會 Angelababy與富太太聚會照流出「根本《三十而已》現實版」 00:052020/10/05 娛樂 兩岸熱門新聞 香港美心集團女婿墜樓身亡 傳因病厭世 - 兩岸 印度密集試射導彈威嚇大陸 新型勇氣導彈可攜核彈頭 - 時政 反腐骨幹董宏接受調查 曾是王岐山重要助手 - 兩岸 傳國泰今天將大裁員 國泰空姐料「這3類人最危險」 - 兩岸 - 旺報 川普染疫陸網爆發 胡錫進：網民要克制 自乾近衛軍別這麼賤 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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