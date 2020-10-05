根據新浪財經報導，消息人士透露，螞蟻集團正尋求在大陸、香港監管機構批准上市，尋求滬港同日定價及掛牌。

報導指出，螞蟻集團計畫進行網上路演，但因兩地程序有差別，或會導致螞蟻集團的上市時間表出現延誤。

報導指出，基於香港平均採取定價後「T＋5」上市，而螞蟻集團於上海上市要採取定價後「T＋6」上市，公司擬定價後「T＋6」上市，所以其在香港上市或需等候多額外一天。

(旺報 )