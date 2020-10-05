美國總統川普確診新冠肺炎後，2日出現多項症狀送醫，3日接受供氧治療。白宮醫師4日透露，他正服用雞尾酒藥物，此外還搭配通常僅用以治療重症的類固醇「地塞米松」（Dexamethasone）。醫療團隊使用這種藥，顯示川普的實際狀況可能較他們的公開說法更加嚴重；但如果川普真的只有輕微症狀，專家憂心，如此用藥恐將適得其反。

《紐約時報》4日報導，在白宮公布的照片和影片中，川普似無大礙，但醫療團隊證實，他曾接受供氧，且其血氧濃度一度甚至低至93％。許多專家認為，新冠患者的血氧濃度若低於94％，就屬於「重症」。醫師還稱川普正服用「地塞米松」，這種藥物的功用是抑制重症患者經常出現的免疫系統過度反應。世衛組織（WHO）建議，這種藥物僅適用「症狀嚴重且性命垂危」的新冠患者，研究亦發現，此藥對症狀較輕的患者並無助益，甚至可能帶來更多風險。

紐約州最大醫療集團諾斯威爾（Northwell Health）主治醫師麥金表示，「川普的用藥清單中，地塞米松是最奇怪的」。一般除非患者必須仰賴呼吸器，醫師不會開立相關處方。

據報導，川普服用的藥物還包括抑制病毒複製的新藥「瑞德西韋」，以及雙抗體雞尾酒藥物（REGN-COV2），川普是全球首位使用這種雞尾酒療法的「白老鼠」。此外，醫療團隊還使用其他輔助藥物，包括主要效果為緩解胃食道逆流、對新冠也可能有療效的法莫替丁（Famotidine），此外還有不少抗氧化或抗輕度發炎藥物，如褪黑激素、阿斯匹靈、維生素D、鋅等。

麥金表示，醫療團隊似乎已「用上所有能用的藥」，這讓外界不禁懷疑，他們究竟是刻意「輕描淡寫」川普的症狀，或是為盡快治好川普，不惜「過度治療」？還有專家懷疑，白宮醫療團隊可能是依照川普本人的意願進行治療，由於川普並非專業醫師，他不會了解過度治療的風險，這種狀況在醫學上稱為「貴賓症候群」（VIP syndrome）。

麥金解釋，白宮醫師同時開立這麼多藥給川普，「沒人做過這種事」，藥物的作用也可能交互影響。艾默瑞大學（Emory Univ.）新冠專家帕尼亞質疑，4日白宮醫師說川普「最快明天就可能出院」，但「如果病患因血氧濃度過低而服用地塞米松，他就應該受到更嚴密的照護與觀察」。他也提出，在新冠病程的第1周，通常很難預測病程未來走向。

芝加哥西北紀念醫院病與重症照護專家普莉克則認為，所有曾出現低血氧症狀的患者，都必須特別小心，「尤其早期就出現低血氧的患者，很難相信他的狀況會有多樂觀」。

(中時 )