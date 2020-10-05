今年以來，中小銀行增資不斷提速，地方國企紛紛入股注資當地中小銀行。光是2020年以來，共有18家中小銀行獲得地方國企的增資，主要集中在江西和山東兩省。

澎湃新聞報導，18家獲地方國企注資的中小銀行，山東有7家，江西有6家，浙江、廣西、湖北、四川、甘肅各1家。國資接盤入股似乎成了當下中小銀行遇到資本不足問題時的一個主流途徑。

報導稱，大陸國家金融與發展實驗室副主任曾剛表示，從2019年到2020年，多地地方國資入股中小銀行和監管政策的強化和完善有關。2017年以來，銀監會把銀行的股權管理規範和公司治理監管的強化當作治理金融亂象的重點。

曾剛表示，過去有段時間中小銀行民資占比是很高的，這也體現了銀行股權結構和治理結構的優化。但是在這個過程中，由於監管制度的缺失導致公司治理層面上的風險，造成大股東過度濫用權力，給銀行帶來系統性的問題。

除了完善監管的考量，地方國資順利接盤中小銀行，曾剛認為，這和國資本身的優勢也有關。一方面，地方國資符合監管要求，對短期收益沒有那麼看重，為了支持本地經濟發展，後續也願意進一步充實銀行的資本；另一方面，要退出的民營企業由於本身經營問題，未來沒辦法對銀行增資，這會束縛銀行的發展空間。

(工商 )