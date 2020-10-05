中國晶片龍頭中芯國際證實遭美制裁，其供應商必須向美取得許可，方可出貨給中芯國際。對此中關村在線引述研究數據稱，中國國內汽車晶片的自主率目前不到10％，而關鍵系統所用的晶片更是完全依賴進口，包括先進的傳感器、自動駕駛系統、車載網路等。按中國目前技術水準，如美國再擴大禁令範圍，恐有更多行業陷入缺晶片危機。

報導引述數據指，2019年全國前十大汽車半導體企業，上榜的都是美國、歐洲和日本的企業，總計市佔率逾67％。中國目前最大、水準最高的是「安世半導體」，但也是收購了歐洲半導體企業恩智浦（NXP）的標準件業務，才具如此規模。若相關領域遭到制裁，中國或完全無法生產替代品。

事實上，國內專家近期已多次討論有關問題，中國官方在華為禁令生效後，啟動了汽車晶片「內循環」的布局，由國家科技部、工信部、新能源汽車技術創新中心等牽頭成立「中國汽車晶片產業創新戰略聯盟」，揚言要實現中國汽車晶片產業的自主安全可控和全面快速發展，但具體成果如何，仍有待觀察。

(工商 )