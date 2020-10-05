21歲的謝姓男子等4男2女，4日到南屯區某汽車旅館休息，疑因發生糾紛遭人報警盤查。謝男懷疑抓耙子是17歲的鄭姓少年，竟然當街毆打鄭少，還將高爾夫球桿打斷；台中市警局第四分局幹員，見狀立馬亮槍制止壓制。警方偵訊後，全案依違反社會秩序維護法，將動手的謝男函送法辦。

警方指出，第四警分局大墩派出所於4日下午獲報，指稱在南屯區大觀路上一家汽車旅館包廂內有疑似發生糾紛；警方派員趕到現場了解，初步並未發現任何異狀，經盤查包廂內4男2女身分後，發現有毒品列管人口。警方離開時派2名員警在旅館外執行守望勤務。

警方表示，未料！下午5時20分許，謝姓男子與29歲的王姓男子等人走出汽車旅館；懷疑同行的鄭姓少年是報警的「抓耙子」，謝、王兩人當街拿出高爾夫球桿與球棒痛打鄭少，甚至連球桿都打到斷掉；員警見狀立刻掏槍喝止，並將謝、王兩人壓制逮捕，同時叫救護車將受傷鄭少送醫救治，幸無大礙。

警方強調，因鄭少與趕到監護人鄭父都不願提告，加上實際毆打鄭少的是謝1人，王只拿球棒沒有真的動手，現場還查獲謝男所持斷裂的高爾夫球桿，和王男所持有的鋁製短球棒等；並加強駐地周邊巡邏，防止該案相關人員逗留，再次滋事。警方偵訊後，先依社會秩序維護法，將謝男函送法辦。

(中時 )