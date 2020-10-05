近來頻傳健保費調漲消息，衛福部長陳時中日前出席健保國是會議，更在講完會調漲保費的消息後就走人，此舉引發醫界的不滿，胸腔重症醫師蘇一峰今（5）日揭開真相，官員只會宣傳健保好棒棒，然而等到破產後，長年繳保費的每位國民則是一場空。

昨日蘇一峰才在臉書上怒批，健保官員在國是會議上講完「健保費將調漲」後就拍拍屁股走人，留下醫師與專家們自己討論，簡直讓人刷新三觀。今日他又提到，年底將漲健保費，但長年來官員只會宣傳「台灣健保好棒棒」、「健保是最好的投資」，卻有六大問題隻字不提。

蘇一峰點出健保六大問題，「台灣的醫療浪費是全球之冠」、「把看病當作逛超市，一家逛過一家」、「民眾要求重覆醫療與檢查」、「繳費不合理，用少繳多、用多繳少」、「藥物不吃丟掉、檢查不回診看報告」，甚至「酗酒酒駕、犯罪行為都是健保付錢」。

這些錯誤制度下的受害者有誰？蘇一峰表示，受害的是繳高額保費不看病的受薪階級、長期被血汗壓榨的醫療人員以及點值打折並遭到不當核刪的醫療院所。他更補充，由於原廠藥物醫材退出台灣市場，台廠藥物低利只好降低水準，最後，他也說，最重要的是健保制度破產後，長年繳保費的每位國民會是一場空。

而事實上，蘇一峰也多次在臉書上批評，健保制度的不公平，他質疑，使用者付費，不使用的人也該給予獎勵，像是隔年減免健保費用等方式，「但現在要大家一起漲價公平嗎」？

💥#年底漲健保費啦！ 長年來官員只會宣傳 #台灣健保好棒棒 #健保是最好的投資，但不會告訴你的是： ●台灣的醫療浪費也是全球之冠喔~ ●看病當作逛超市，一家逛過一家~... 由蘇一峰發佈於 2020年10月5日 星期一

(中時新聞網)