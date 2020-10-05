繼刪走通識科書本中的「三權分立」及遊行篇幅後，香港教育局近日再進一步修訂供出版社參考的「印刷課本編纂指引」（下稱新指引）。指引內容明訂，「近20年史事不少仍在發展中，未有結論，因此不應太詳細敘述」，引發輿論爭議。

香港《明報》稱，針對初中中史科的新指引亦新增描述，稱「近二十年的史事不少仍在發展中，未有結論，因此不應太詳細敘述」。資深歷史教師陳仁啟則認為，此舉可能讓人「無所適從」。

陳仁啟舉例，大陸舉辦世博、奧運、加入世貿都是改革開放後的好例子，是否又不可以談呢？

對此，香港教育局稱，學生學習不同的課題，必須先建立穩固的知識基礎，故此課本中的學習活動和課業應「避免包含太多涉及評論的問題」，此部分與課程指引建議的教學活動，包括探究、反思及評論活動「並無衝突或矛盾」。

香港教育局並解釋，對於新近仍在發展中的議題，因未有結論，亦未必有足夠持平、客觀、可靠的資料以及學者研究及著述可作教學之用，故學生難以在有限課時內全面客觀了解事件，並從歷史維度作客觀持平的評論，因此教科書不應有過多敘述。

(中時 )