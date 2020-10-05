曾在去年「世界棒球12強賽」預賽對中華隊先發的日本隊左投手今永昇太，其所屬的橫濱DeNA隊今（5）日宣布，今永昨已在橫濱市的醫院動過左肩手術，接下來要持續復健，今年球季將提前收工，明年開季也不一定能趕上，恐怕會影響其參加東京奧運棒球賽的機會。

今永昇太本季先發9場，投53局，送出63次三振，戰績5勝3敗、自責分率3.23，表現還不錯。他是在8月15日對養樂多燕子隊之戰，因表現不佳而提前退場，不久便傳出肩膀不適的消息，並且被下放二軍至今，如今已確定本季無法再登板投球。

今永昇太曾兩度在國際賽被用來對中華隊先發，除了去年的世界12強賽，還有2017年的亞洲職棒冠軍戰，當時他對中華隊先發6局送出12次三振，投球內容精采。

目前橫濱隊在中央聯盟以43勝5和45敗、勝率4成89，暫居第3名，不過落後排名首席的讀賣巨人隊太多，不太可能超越巨人而打進「日本一」系列賽，今永昇太此時選擇離隊治療傷勢，對球隊的影響應該不大。

(中時 )