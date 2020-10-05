饒舌天團「頑童MJ116」的團員瘦子（E.SO）對感情生活低調，外界只知道他有穩定交往的女友，不過瘦子日前則被直擊和女友外出烤肉，女友的身形和外貌意外遭酸民攻擊，而當天也在烤肉趴的歌手饒舌歌手江靜，稍早被問到瘦子女友時，她也大讚對方：「真的很正 就算素顏也完敗酸民」。

江靜大讚瘦子女友「真的很正 就算素顏也完敗酸民」。（圖／取材自江靜 Instagram）

江靜與頑童成員小春的前妻，兩人宣布離婚後，仍維持友好情誼，江靜也與頑童成員瘦子有好交情，親民的江靜稍早在IG開放提問時，有網友留言：「瘦子的女友明明很正」，對此，江靜則說：「真的很正 就算素顏也完敗酸民 故意拍這樣賺點閱率」。

江靜力挺好友瘦子，簡單3句就打臉網上的酸言酸語，其實，瘦子女友被曝光當天正好是金曲獎，瘦子依照行程在金曲獎表演結束後，他就無預警在IG曬出甜蜜牽手照放閃，並寫下「My Love、My Queen、My Best Friend」，帥氣護愛交往多年的女友。

網紅嬉皮士Hippies日前也在IG發表看法，他認為感情事看兩個人合不合得來、有沒有話題「才不是看顏值決定的」，也釣出瘦子留言回應：「沒錯 心是醜的 行為也會是醜的」。

(中時新聞網)