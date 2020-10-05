由AMM亞洲心動娛樂所製作的網路節目《當地人吃什麼》，找來正妹林芝軒（軒爺）與UZ張耘芝主持，帶領觀眾到各地探索好吃好玩當地人才知道的「巷仔內」美食，首播第一集就深入台北大稻埕，沒想到在這裡喝奶茶也能求姻緣？點飲料時選杯子，喝完竟會浮現籤文幫你算戀愛運。

林芝軒與UZ張耘芝兩位正妹主持人，近期在《當地人吃什麼》帶觀眾深入在地美食，首集到了擁有全台最有名月老廟的大稻埕，就發現一家飲料店，竟然可以喝奶茶來測戀愛運，兩人立刻點了兩杯，發現原來是飲料杯內側有著籤文，讓你喝完奶茶就能看到你的戀愛運好不好。

《當地人吃什麼》深入各地探訪美食。（台灣亞洲心動娛樂提供）

第二集則到了台北人必去的陽明山，介紹一間能讓人立刻放鬆的日式茶室，不只入園有茶可以喝，還有無菜單料理可以選擇，至於吃遍各地美食是否擔心身材會有職業傷害？兩位正妹主持人不約而同就說已經變胖了，但地方美食實在太好吃，只好多加強運動了。

《當地人吃什麼》每週五於AMM亞洲心動娛樂臉書粉專播出，由Youtuber林芝軒，與橫跨戲劇、廣告、模特兒的廣告寵兒張耘芝擔任，她們深入各地去探訪美食，表示台灣美食那麼多，各式各樣的傳統小吃，但是不少人去當地玩總是只去觀光客大排長龍的地點，如果沒有專業當地人帶路，一定不知道當地人吃什麼吧，讓她們非常樂意當「當地人」帶大家去找尋更多在地美食。

(中時新聞網)