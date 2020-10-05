基隆市正濱國小一名小6王姓同學日前摔進，藏在回收室裡7米深的大洞，送醫治療、休養近半個月後，終於在5日返回學校上課，市長林右昌一早到學校歡迎王同學返校，同學們準備卡片、校方也準備大蛋糕一同祝賀。
林右昌說，王同學受傷後，醫生原本診斷要進行很大的手術，所幸檢查後認為情況沒有那麼嚴重，可見他很幸運，也很有福報；為歡迎王同學回到學校上課，校方準備蛋糕，班上同學也製作卡片、及影片，表達對他的關心及祝福，還有同學獻上大大的擁抱。
塌陷意外發生後，教育處初步會勘，認為是排水設施老舊加上瞬間豪大雨超過原系統負載，導致部分箱涵損壞致災，經勘查認為活動中心結構體安全，可開放使用，但靠車棚側門資源回收室及遊戲場仍維持封閉不得開啟，以維護師生安全。
教育處指出，對於這次災害受傷的學生，市府除要求校方盡力給予必要的輔導及協助，也請學校跟全體家長與老師說明搶災及災後復原方式，讓學校師生安心上課，後續市府將積極協助進行搶災工作及災後復原相關事宜。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。