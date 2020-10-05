市長林右昌一早到學校歡迎王同學返校，同學們準備卡片、校方也準備大蛋糕一同祝賀。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市正濱國小一名小6王姓同學日前摔進，藏在回收室裡7米深的大洞，送醫治療、休養近半個月後，終於在5日返回學校上課，市長林右昌一早到學校歡迎王同學返校，同學們準備卡片、校方也準備大蛋糕一同祝賀。

林右昌說，王同學受傷後，醫生原本診斷要進行很大的手術，所幸檢查後認為情況沒有那麼嚴重，可見他很幸運，也很有福報；為歡迎王同學回到學校上課，校方準備蛋糕，班上同學也製作卡片、及影片，表達對他的關心及祝福，還有同學獻上大大的擁抱。

塌陷意外發生後，教育處初步會勘，認為是排水設施老舊加上瞬間豪大雨超過原系統負載，導致部分箱涵損壞致災，經勘查認為活動中心結構體安全，可開放使用，但靠車棚側門資源回收室及遊戲場仍維持封閉不得開啟，以維護師生安全。

教育處指出，對於這次災害受傷的學生，市府除要求校方盡力給予必要的輔導及協助，也請學校跟全體家長與老師說明搶災及災後復原方式，讓學校師生安心上課，後續市府將積極協助進行搶災工作及災後復原相關事宜。

(中時 )