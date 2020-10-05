香港中環都爹利街香港鑽石會大廈，今(5)日下午4時許，一名姓周(70歲)男子突從高樓層推開窗戶縱身一躍而下，墜落大廈平台，立即昏迷不醒明顯死亡。而男子身份為著名食品品牌美心集團的女婿、伍淑清的妹夫。

據《東網》報導，救護人員到場經檢查後，證實男子明顯死亡。警方將現場封鎖，並用綠色帳篷遮蓋遺體，正調查死者身份及墮樓原因。現場消息稱，事主疑因病厭世而輕生。

據悉，死者是上海顏料大王周宗良的孫兒周裕農，亦是美心太子女伍淑清的妹夫。周裕農身任香港中華總商會選任會董，以及第一服務有限公司董事總經理，其68歲妻子伍淑芬是美心集團創辦人伍沾德的二女兒，她現為美心食品母公司香港食品有限公司的候補董事。據了解，死者生前數個月受情緒困擾。

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(中時新聞網)