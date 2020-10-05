印度近期連續多次試射各型戰術型反坦克導彈、巡航導彈與可攜帶核彈頭的戰略型彈道導彈，已成為多年來導彈試射最為密集的時期。據印媒特別指出，10月3日試射可攜帶核彈頭的「勇氣」(Shaurya)彈道導彈體型較輕，機動性高能夠躲避反彈道導彈防禦系統的攔截，完全是針對中國大陸而開發，10月5日試射的是射程較短、同樣可攜帶核彈頭的「大地-II」彈道導彈。

《環球時報》引述《印度防務新聞》指出，這次在奧裡薩邦海岸成功試射新型可攜帶核彈頭的勇氣導彈，有效射程約800公里，取得了重大成功。

印度政府高層對媒體表示，勇氣導彈其將納入印度戰略部隊，以補充現有的同級別導彈。與現有導彈相比，這種導彈將更輕、更容易操作。消息人士還宣稱，在接近目標的最後階段，導彈以高超音速飛行。

報導說，勇氣導彈是潛射彈道導彈（SLBM）K-15的變型版陸上型號，已於2011年研製完成並通過試驗。它是印度核威懾力量的重要部分，具有高機動性，能夠躲避反彈道導彈防禦系統的攻擊。

報導強調，這次試射具有重要意義，因為該型導彈正是為應對中國大陸而開發的。雖然印度採取「不首先使用」的政策，但如果用潛艇從大陸沿海射這種導彈，射程可以覆蓋其許多主要大城市。

報導指出，導彈高速時具有機動靈活特性，在擊中目標之前，對方雷達只有不到400秒的時間進行探測、跟蹤和攔截。導彈由固體燃料驅動，但也能像巡航導彈一樣攻擊目標。

參與該專案的國防科學家表示，勇氣導彈採用兩級火箭推動，可將導彈加速到6倍音速，導彈到達40公里的高度後，開始像導彈一樣飛行。導彈有效射程約750公里，可攜帶有效載荷高達1噸的彈頭。除了可以能在地下發射井中發射，也能從水下發射。

印媒還指出，上周印度成功試射了一枚增程型布拉莫斯（BrahMos）超音速巡航導彈，該導彈能夠精確打擊400公里範圍內的目標。這是印度近期第二次測試增程版布拉莫斯導彈，其中導彈的彈體和助推器是印度自主研發的。

印度國防研究與發展組織(DRDO)也在5日宣布成功試射印度國產「大地-II」導彈。這是一款可攜帶核彈頭的導彈，配備慣性導引系統，射程 350公里。在此之前，還試射了由坦克發射雷射導引反坦克導彈與直升機發射的反坦克導彈。

(中時新聞網)