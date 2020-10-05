美國近日發生一起離奇亂倫兇殺案。1名31歲的女子為了和55歲的親生父親成婚，竟串通父親將其38歲男友殺害。事後2人立即直奔摩鐵開房嘿咻歡慶，更在3個星期後立即舉辦婚禮。然而法網恢恢疏而不漏，2人終究仍是遭到警方逮捕歸案，判定女子40年的有期徒刑，父親則為無期徒刑。

據《太陽報》的報導，這名31歲女子為與自己親生父親結婚，竟叫唆父親與自己聯手，將自己38歲的男友先以玻璃瓶敲暈，再趁男友意識不清楚時，為他注射毒藥導致全身無力反抗，並接連3天拳打腳踢凌虐致死。事後父女倆將屍體埋入後院中，因擔憂無法立即毀屍滅跡，女子竟然還二次挖出，將男友切成數塊再埋完，以便能夠更快速分解掉。

在男友死後，父女兩人立即直奔到其他州地進行密月旅行，期間兩人還每晚都在飯店房內大戰數回合。兩人因是親生父女，還特意在結婚時使用假名，讓婚禮主持的神父誤信兩人並非有血緣關係，才順利結婚成功。警方後續調查發現，在與自己原生父親相認之前，女子是由人領養長大的，但驚訝兩人竟會有不倫關係存在。

傳喚到訊時，女子坦承自己過於衝動，才對男友痛下殺手，已表達對男友母親的歉意；父親卻將殺男友的過錯，全部推責給自己女兒，還特別說明都是女兒的主意，自己只是配合她進行。全案判決女子40年有期徒刑；父親則為無期徒刑。

(中時新聞網)