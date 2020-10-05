中秋4天連假，相信不少民眾都把握機會外出踏青，或和親友相約烤肉。但這4天也是不少外送員跑單賺外快的日子，一位外送員分享，連假送飲料遇到「3男搶付錢」的有趣畫面。好笑的是，他在原地靜待約20秒，沒有一個人真的出面付錢，直到最後另一位女生主動遞出600元，才化解這尷尬氛圍。

該外送員在臉書「UberEATS台灣」上表示，中秋假期間，送了一張含12杯飲料，總價590元的訂單到一處民宅。到了現場，看到有20多個年輕人在烤肉遊樂，其中3名男生更搶著要付飲料錢，還問「還問千元大鈔可以找嗎？」外送員則回說「可以。」

一位外送員分享，連假送飲料遇到「3男搶付錢」的有趣畫面。（圖／示意圖，達志影像）

就這樣等了約20秒後，3名男子還是沒人真的掏錢出來，就這樣僵持住。外送員表示，「此時就像空氣瞬間凝結，安靜到彷彿地上掉根針都聽得到聲音，氣氛變得格外詭異。」最後，反而是一位小美女過去付了600元，並說「不用找了。」也讓這位外送員感嘆直呼「年輕人低薪的悲哀。」

貼文一出後，網友笑笑表示「每個人都等其他人付錢」、「年紀輕輕只剩一張嘴」、「不想付才問1000可不可以找，有心要付錢是不會在那邊爭」、「沒路用的男人」、「真悲～～哀」、「都要裝一下，才不會顯得太過小氣，其實....呵呵」、「 12杯飲料付不出來，還搶著上，真的很丟臉」。

(中時新聞網)