由台新銀行公益慈善基金會及多個公益團體共同主辦的「您的一票，決定愛的力量」活動，今年共338家團體及個人參加，創下活動11年以來，報名團體數最高的一屆，經過評審後共有302家通過初審，11月1日中午12點至11月30日下午5點，開放全民上網投票。

台新銀行公益慈善基金會表示，這次參與投票的有「社會福利領域」247家、「文化教育領域」19家、「數位學習領域」6家、「社會企業領域」共10家（地方創生社企4家及社福社企6家），復能自立領域3家，藝文表演領域3家，公益傳播領域14家共同爭取99個公益基金名額。另針對社會福利領域團體，無論投票結果，只要通過初審，所提出的方案夠創新，即有機會獲得加碼獎。

該基金會指出，今年社福團體募款狀況受到疫情影響，募款成效普遍不佳，積極希望透過提案爭取經費，計有265家團體參與提案，爭取72個獎項。其中10萬元組提案團體最多，共有95家爭取40個名額，25萬元組將由79家中票選出20家團體，50萬元組也有73家團體提案，競爭12個獎額。獎額最高的50萬元組，今年報名的提案較往年激增，可預見今年11月投票時競爭將相當激烈。

團體提案也相當活潑多元，內容包羅萬象，涵括老人送餐服務、偏鄉課輔及音樂治療等。該基金會說明，值得一提的是，特別增加許多新住民文化融合課程或反毒教育宣導議題，希望爭取經費，推廣服務，此外也有團體提案藉由獲獎經費開發App應用程式，讓社工訪視或是個案學習上更便捷。

「研華文教公益獎」由研華文教基金會提供，推廣文化教育活動。「數位學習獎」由中華電信基金會提供，協助偏鄉團體，強化數位近用能力。「社會企業」領域有「地方創生社企」及「社福社企」二項類別，入選者涵蓋個人、社會企業與社福單位，提案均希望發揮社會型企業精神，努力讓台灣更好。「復能自立」領域由「中華民國老人福祉協會」提供，重視高齡者出院後復能自立生活的狀況。

「社福社企」獎項為「台灣尤努斯基金會」提供，輔導社福團體轉型為社會企業，重視提案的創新發展性，首次參與平台提供「藝文表演」獎項的「BiG行動夢想家基金會」和「公益傳播領域」的「國立中央大學公益傳播中心」，分別希望徵求對表演有興趣的團體和讓大學生來提案拍影片，用數位媒體形式為社福團體發聲。

該基金會強調，今年活動網站全新改版，加入使用LINE帳號認證的投票機制，為讓團體更加熟悉頁面操作和促票技巧，主辦單位10月7日於台新金控大樓2樓，舉辦第11屆「促票宣傳資源說明會」。

(工商 )