渣打銀行長期致力推動多元與包容（Diversity & Inclusion）文化，今年二度贊助台北英僑商務協會（BCCT）Better Business Awards－Diversity Award企業多元文化獎，鼓勵台灣企業共同響應擁抱多元精神，並積極提倡弱勢平權與關懷，今年入圍BCCT Better Business Awards企業社會責任獎，肯定深耕台灣回饋社會的承諾。

渣打銀行表示，該行將多元與包容精神融入企業文化，並透過多元面向落實理念與行動，強化聚焦性別平權、多元文化、弱勢平等、性取向平權、健康福址及多元供應商等六大主題。除對內部同仁推廣以外，也持續藉由實體活動與線上社群議題，吸引大眾對於多元與包容議題的認知。10月底即將到來的台灣同志遊行，行員也將參與響應，以實際行動展現對多元平權的支持。

渣打銀行公關暨行銷長陳穎勳指出，渣打銀行連續二年贊助Diversity Award企業多元文化獎，期待打造長遠的正面影響力。今年報名件數比去年增加，顯見台灣企業對多元議題的認同度持續提升，尤其今年入圍企業各具不同的創新思維與實踐作法，展現台灣擁抱多元價值的豐沛能量。

渣打銀行入圍本屆BCCT Corporate Social Responsibility企業社會責任獎，肯定渣打對於弱勢關懷的努力。渣打銀行說明，2019年正式啟動Futuremakers全球公益計畫，鎖定16至35歲的視障和中低收弱勢青年，支持他們追求職涯夢想，翻轉未來。今年遭逢新冠肺炎疫情，更投入企業資源，藉由物資採買與捐助、愛心義賣與募款、志工陪伴與心靈療癒等多元方式，協助減緩疫情對弱勢族群的衝擊。

(工商 )