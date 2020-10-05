端出刺激大菜 澳股收高2.6％ 21:312020/10/05 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲政府在發表預算書前宣布新的刺激措施，美媒報導染疫的川普總統健康好轉，帶動澳洲股市走高，S&P/ASX 200指數5日收高2.6％，以5,941.6點作收。領漲的類股為能源股，周一大漲4.5％，金融股與公用事業股分別漲3.7％、3％。個股方面漲最多的是醫療公司Mesoblast，漲幅將近12％。 (工商 ) #收高 #澳股 #澳洲政府 #預算書 #刺激措施 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《日股》國旅引爆鐵路股彈升 日經漲逾1％ 11:592020/10/05 財經 《日股》川普病情報佳音 日經指數收漲1.23％ 15:572020/10/05 財經 《金融》富達投信：上週資金回流股票型基金110億美元 16:482020/10/05 財經 《國際金融》川普最快周一出院 美股期貨走高 09:262020/10/05 財經 張錫：股市明年比今年高 台灣四原因吸金 12:212020/10/05 財經 《港股》太陽能、體育股助攻 恆指逼近24000點 17:222020/10/05 財經 《集中市場》三大法人買超21.12億元 自營商成主力 15:402020/10/05 財經 《金融》低利率VS.高波動 挑金雞母3原則 12:162020/10/05 財經 盈利反彈 A股基金績效看俏 04:102020/10/05 投資理財 大咖卡位 中小型股抬頭 台股登高12,548 15:022020/10/05 財經 財經熱門新聞 川普確診寫美股10月驚奇 一張圖看懂一石三鳥詭計 - 財經 後悔沒長抱台積電？小心資金退潮 主升段變主跌段！ - 財經 台積電3奈米將投產… 台電兩年砸近1,500億 穩供電 - 財經要聞 - 工商時報 銀行錢太多 九成房貸 重出江湖 - 財經要聞 - 工商時報 殖利率墊高，低價撿便宜 公股行庫抱台股 明年更用力 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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