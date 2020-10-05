澳洲政府在發表預算書前宣布新的刺激措施，美媒報導染疫的川普總統健康好轉，帶動澳洲股市走高，S&P/ASX 200指數5日收高2.6％，以5,941.6點作收。領漲的類股為能源股，周一大漲4.5％，金融股與公用事業股分別漲3.7％、3％。個股方面漲最多的是醫療公司Mesoblast，漲幅將近12％。

(工商 )