康友-KY（6452）今年8月爆出掏空案，上萬名重災戶積極尋覓董事長黃文烈下落，發言人陳民郎表示，黃文烈8月初逃至新加坡後，曾透過微信錄音交代公司處理事項，而後即從人間蒸發。據了解，他有萬那杜共和國護照。

陳民郎透露，黃文烈在繼7月底與中信銀行廈門分行發生金融借款合同糾紛後，就前往新加坡，由於新冠疫情在當地隔離14天後，曾透過微信錄音向前董事呂祥泰聯繫，錄音內容多為交代公司處理事項，且語氣相當沉重，此段幾分鐘錄音，也是黃文烈最後的聲音。

結果8/6當日，康友就發生子公司六安華源製藥機器設備以人民幣2.37億元設定抵押給贛州銀行，總經理章永鑒、財務長蔡曉梅、內部稽核主管王浩等高管「閃辭」，勤業眾信聯合會計師事務所辭任等連串風暴，而黃文烈也失聯。

陳民郎表示，據了解，黃文烈除有新加坡籍外，還有萬那杜共和國護照，不過至今尚未取得聯繫。

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