美國總統川普確診新冠肺炎，導致金融市場一度大波動震盪，但隨著白宮醫療團隊提供最好的治療，加上美國眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi) 表示，陷入僵局的新一輪經濟刺激法案討論，可能出現轉機，讓美股走勢回穩，周一盤前美期指均呈現上漲趨勢。道瓊指數周一(5日)開盤大漲188.42點、以27,871.23點開出，隨後漲勢擴大至超過250點。

截至台北時間5日下午9點35分，道瓊指數大漲257.1點或0.93%、暫報27,939.91點；標普500指數大漲30.2點或0.9%、暫報3,378.64點；那斯達克指數大漲112.84點或1.02%、暫報11,187.86點。4大科技巨頭包括蘋果、臉書、亞馬遜以及Google股價均上漲，電動車大廠特斯拉股價更是強漲近2%。台積電ADR股價則是大漲逾2.5%

川普確診後，2日出現多項症狀送醫，3日接受供氧治療。白宮醫療團隊4日透露，川普正服用雞尾酒藥物，還搭配通常僅用以治療重症的類固醇「地塞米松」（Dexamethasone），川普的病況則持續觀察。川普也在稍早不斷推文，甚至提到將提出史上最大減稅措施，並稱選後美股將繼續大漲，顯見仍不忘在選前最後一個月拉票。

佩洛西在上周五川普染疫後，目前民主黨和共和黨在討論如何防疫、對地方政府補助等項目還沒達成共識，但就新一輪經濟刺激法案的支票發放以及企業補助等問題已經有充分討論，甚至達成共識，對達成協議抱持樂觀態度。

(中時新聞網)