5日上午國道發生連環車禍，出動大批警消到場處理。(國道高速公路警察局提供/蘇育宣翻攝)

國道1號北上38公里泰山路段5日上午發生10車連環追撞車禍，一台白牌機車在國道上蛇行，先是被後方小貨車追撞後，隨後引起後方連環車禍。行車紀錄器畫面曝光後，有臉書粉專深度剖析，大膽嗆「機車跟聯結車事故是兩碼子事」，直指後方聯結車踩剎車似乎稍慢，言論一出網上隨即群起論戰。

據了解，此車禍發生於今日上午，一台白牌機車闖入國道1號泰山路段，不僅嘴叼菸還囂張蛇行，隨意變換車道；經國道警發現緊急勸離的途中，機車被後方小貨車追撞，但因事發突然，後方不少車輛反應不及，因此全撞成一團，造成交通大阻塞。

其中，透過國道即時影像可看見綠色遊覽車遭到後方聯結車追撞，兩台車橫在國道上，將後方的車輛全部堵住。對此，臉書粉專《台灣機車路權促進會》於下午PO出於聯結車後方的行車紀錄器視角，大膽嗆說，「大家都在減速了，全拖幾秒點頭的，這個大家都看得出來，恍神就恍神，不用扯機車，機車跟這台聯結車事故是兩碼子事。」

細看粉專PO出的行車紀錄器畫面，包括行車紀錄器的車主，及內側的所有車輛全都減速慢行中，但外側車道的聯結車卻快速從畫面右方衝出，直直撞上綠色遊覽車尾，兩台車隨即失速向前滑行，橫卡在國道上。

國道1號林口北上8台車追撞，聯結車駕駛受困中。（圖／翻攝自即時影像）

文一發出後，網友持兩極反應，不少人認為粉專在胡扯，嗆辣回應，「沒有機車上國道會有這連環車禍？我機車族都看不下去了」、「二輪仔給我閉嘴，都是你們的錯」、「睜眼說瞎話，要理論也不是如此無理取鬧，護航成機車萬歲？讓人瞧不起」；更有人指出粉專只放上聯結車車禍視角的畫面，卻隻字未提機車擅闖的部分，狠酸粉專在帶風向「要po請完整2個影片都放上，這樣子帶風向是在哈囉喔」。

也有不少網友認同粉專的說法，將機車闖國道及車禍分為兩件事看待，「事實很明顯車禍就是聯結車主因啊」、「車速驟減在台灣高速公路很常見，原因也很多。今天是因為機車上來被當成戰犯轉移焦點而已，重點是大車沒有保持安全距離和沒有專注於前方路況，這一直都是肇事原因排行榜前幾名，但有被拿出來好好檢討嗎？」、「機車很可惡，但是聯結車沒減速，看那個距離，感覺他是有時間減速的啊，也有錯吧？」。

據了解，今日機車騎士誤闖國道，不僅單手騎車邊抽菸、變換車道未使用方向燈，依法開出最高達3萬元罰金。目前全案已進一步調閱監視器、行車紀錄器探討後續責任追究。

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(中時新聞網)