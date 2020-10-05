新冠病毒(COVID-19)襲捲全球，各國公衛體系對此束手無策。曾經有一段時間，一些國家認為，只要感染並康復的人數夠多，就能達到「群體免疫」的情況，或許疫情就會好轉。然而科學家卻帶了了壞消息，根據目前已知的冠狀病毒研究，它的變異性很高，無法保證冠狀病毒康復者具有長期免疫力，也就是重覆感染與罹病的機率很高。

科學警報(ScienceAlert)報導，冠狀病毒數量頗多，其中會感染人類並造成疾病的是B型冠狀病毒，包括急情呼吸道症候群的SARS，中東呼吸道症候群的MERS，以及襲捲全球的新冠病毒都是類似的 B型冠狀病毒，除這3種傷害力較強的以外，另外還有4種季節性冠狀病毒，也會使人們得病，但情況較輕微，可以視為傷風感冒。

這次在過去的35年中，病毒學家研究了4種季節性冠狀病毒，發現重覆感染率很高，在感染的一年後，經常再次感染。儘管這不一定能說明當前的COVID-19，但顯然期待「群體免疫」，恐怕不切實際。

病毒學家以阿姆斯特丹的10名男性血液分析進行調查，發現自1980年代以來，這10位健康男性的513個血清樣本中，有冠狀病毒相關的抗體，代表他們曾經感染過冠狀病毒，其中包括HCoV-NL63、HCoV-229E、HCoV-OC43和HCoV-HKU1，研究小組發現每位患者感染了至少3次，最多17次。

進一步分析現，再感染最快在首次感染的6個月就出現，平均起來大約1年後就沒有任何免疫力。

雖然迄今為止， COVID-19的再感染病例很少，但是參照其他冠狀病毒的情況，要說 COVID-19的免疫力能持續多久，還為時過早 。

作者表示： 「在我們的研究中，六月、七月、八月和九月是4種季節性冠狀病毒感染率最低的時候，也就是夏天，相對的，溫帶國家冬季的感染率較高，而新冠病毒可能也是如此。」

統計今年的新冠疫情，夏季的感染率較低，而年初時最高，顯然與季節是符合的。由於北半球現在正處於秋天，如果再晚一些，再次因天候轉冷又發生再一次的大流行，那將是一個極其令人擔憂的結果。

假如確定COVID-19如同其他季節型冠狀病毒那樣，我們最終必須接受這個結果，也就是如同應對季節性流感一樣，可能必須定期疫苗接種。

(中時新聞網)