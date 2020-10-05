每年的10月1日爲「國際老人節」，根據國家發展委員會今年（2020）年8月最新的報告顯示，預估5年後（2025年）我國將邁入超高齡社會（65歲人口占比超過20%，約470萬人），顯示我國人口老化快速，失智症人口亦隨之增加。

依據台灣失智症盛行率推估，至2019年底，失智人口已超過29萬人口，其中65 歲以上老人失智症盛行率為7.78%（約28萬人），也就是說65歲以上的老人每12人即有1位是失智症患者。失智症的影響，已經是全世界共同的挑戰。然而，失智症到底是什麼樣的疾病？民眾又該如何區分正常老化與失智呢？

把握失智就醫時機 病情發展大不同

日前一名84歲老先生，因屢次拿取超商物品而未結帳導致店長憤而提告，在家屬陪同就醫後才發現，老先生已罹患失智症，無法恢復往日生活。收治該名患者的高雄榮總高齡醫學中心主任林育德醫師表示，當時老先生由女兒陪同就診並請求開立診斷書，證明父親是罹患失智症，並非有意偷竊。值得注意的是，老先生已健忘好一段時間，甚至走失過，但由於家屬忙於工作，也把老父平時的失憶行為誤認是正常老化，延遲就醫的後果導致老先生可能吃上官司，且日後家屬照護也需耗費極大心力。

事實上，失智症如能及早就醫是可以穩定病情，維持基本生活品質的。林育德醫師說明，失智症是後天性的腦部疾病，並非只由單一疾病來表現，而是由多種症狀組合而成，須找出確切的病因，予以治療。但失智症的症狀常被誤以為是正常老化，像是記憶力衰退的情況。

若一個人的記憶問題比正常老化嚴重又未到達失智程度，那麼就有可能是輕度認知功能障礙（Mild cognitive impairment, MCI），然而每年約有10%至15%的MCI患者會演變成失智症。林育德醫師認為，MCI患者的認知功能下降程度已超過一般老化，應找出其確切病因並予以矯正，以防成為失智症。不論是MCI或早期失智，生活中都應加強認知功能促進活動，多動腦、多運動，鼓勵患者多從事社交活動，注意營養充足均衡，進而幫助延緩病情，預防惡化。

失智症10大警訊。（圖／NOW健康製作）

找對科別妥善治療 有助延緩失智症惡化

高雄榮總高齡醫學中心主治醫師徐盈欣醫師表示，早期失智患者常出現憂鬱、畏縮等負面情緒，不同類型的失智症，最先發作的徵兆不同，像是阿茲海默症會先出現記憶力缺損，而血管性失智則是先喪失部分行為功能。臨床觀察，多數失智症長者會先出現時間概念錯亂，例如記錯自己的年紀；接著是地點錯亂如迷路；最後是人物混淆，如分不清自己的家人。

大部分的失智症患者本身沒有病識感，須仰賴周遭人的關懷和協助就醫，徐盈欣醫師指出，若感覺親友彷彿變了個人，可能就是失智前兆。假使疑似有失智症狀，可至神經科和精神科就診，很多醫院也設立失智門診或記憶門診；以高雄市為例，已有很多失智友善診所，都可提供失智患者醫療協助及失智篩檢。

徐盈欣醫師強調，失智症與正常老化絕對不能混為一談，失智症若能及早以藥物治療，是可以得到良好的控制；而現代醫學也提倡非藥物治療，平時可多作促進認知功能的活動，如園藝療法、音樂療法、懷舊療法、協助照顧寵物，最重要的是按時運動。此外，地中海飲食、MIND飲食，也有助延緩失智。藉由加強失智症宣導，希望能讓更多患者及早確診並接受治療，以減輕家屬照顧負擔。

失智症並非正常老化，記得一定要及早就診，讓醫師可以及早提供正確的診斷和照顧上的建議；透過持續的治療，配合生活上的調整與照護，就有機會幫助患者控制病情，更能降低患者和家屬在生活上的挫折和張力，讓失智也可以不失序。

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(中時新聞網)