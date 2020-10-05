全球第二大連鎖電影院營運商英國電影世界集團（Cineworld Group）周一表示最新龐德系列「007：生死交戰」因疫情而再延後至明年上映，在沒有一線大片吸引觀眾之下，將暫時全部關閉旗下英美地區電影院，消息令其股價崩跌。

電影世界股價周一在英股盤中暴跌近六成報15.64英鎊創新低，即使隨後反彈，但跌幅仍逾四成。今年初迄上周五止，股價已累計暴跌逾八成。

電影世界表示旗下連鎖品牌Regal在美國536家電影院，和英國Cineworld與Picturehouse等品牌共127家電影院從周四起暫時關閉，約4.5萬名員工生計受影響。

該集團指出包括紐約等重大市場的電影院關閉後，仍未定出何時恢復營業的時間表。因為疫情已令民眾進場看電影意願大減，在沒有大製作商業片號召下，更不可能吸引大家到電影院消費。

電影世界在7月因英美開始解除嚴厲防疫規定而重新營業，但由於「007：生死交戰」和漫威「黑寡婦」等上映時間一延再延，在疫情和沒大片上映下，讓其營運壓力愈來愈大，因此正想盡辦法籌措所需要的資金來因應疫情衝擊。

疫情讓「天能」票房慘淡，使片商決定讓「007：生死交戰」從原本11月中上映，再延後至明年4月，終於令電影世界無法撐下去。

另一電影院營運商Vue執行長理查斯（Tim Richards）也抱怨沒大片上映對業界造成沉重打擊。

(工商 )