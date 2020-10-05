狄米卓夫錯失分數後相當懊惱。（美聯社）

希臘男網好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）今晚在法國網球公開賽男單16強戰，克服眼睛不適的挑戰，在場上保持專注、積極，最終6比3、7比6（11比9）、6比2取勝保加利亞狄米卓夫，成為希臘史上第一位打進法網8強（不分男女）的網球選手。

西西帕斯首盤輕鬆贏下後，因為眼睛不舒服申請傷停，大會醫生進場幫他點眼藥水，第二盤也和狄米卓夫激戰到搶七局才順利收下，賽後他表示，前一場比賽也覺得眼睛不舒服，不過他努力保持專注度、有條不紊地面對每一球，一分一分慢慢來，對手迪米卓夫經驗豐富，兩人打了一場高水準內容，是很精彩的一戰。

西西帕斯跟他的團隊、父親都戴上印有他Q版圖案的口罩，吸引了大家注意，賽後被問到口罩，西西帕斯笑著解釋：「朋友跟我說在網路上看到印有我人像的口罩在賣，介紹我去看看，我就下單訂購了，就我所知是一個女孩子做的，她靠販賣這個口罩維生，歡迎大家也去購買，我想她會很開心。」

稍早女單戰況，2011和2014年溫布頓球后、捷克左手女將可維托娃6比2、6比4擊退中國大陸選手張帥，這是可維托娃從2012年之後，第一次晉級到法網女單8強。

(中時 )