女星Angelababy（楊穎，Baby）是大陸演藝圈的一線女星，不過Baby近日卻被陸網流出一張與富太太的聚會照，照片中的Angelababy在合照中卻只站在角落，引發全網熱議，事隔一天後，Angelababy下午則在微博發聲回應，她高EQ直呼：「和朋友合照 不用這麼介意誰站哪裡吧」。

Angelababy微博全文。（圖／取材自Angelababy微博）

Angelababy近日打入貴婦圈，在陸網曝光的合照中，與Baby聚會的各個都是名媛、白富美，就連一線女星Angelababy在合照中，卻也只是站在最角落位子，像極了陸劇《三十而已》的女主角顧佳，為了拯救丈夫的公司，努力想擠進上流社會富太太圈，但合照只能站在最旁邊位置。

對此，Angelababy稍早則在微博回應此事，她表示：「和朋友合照不用這麼介意誰站哪裡吧，每次都是看誰坐的位置光線好就圍過去唄。」Baby進一步指出，她是一個喜歡簡單的人，她的朋友也是如此「也都是不喜歡複雜的人」。

最後Angelababy也不忘呼籲：「開開心心，做點有意義的事情」，而Baby的發文一出立刻引發熱議，截至發稿前，微博還以「Angelababy回應合照站位」，登上熱搜榜第一名，可見話題超夯。

(中時新聞網)