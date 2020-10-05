1名41歲的男性主管，因久坐辦公室，加上最近應酬比較多，腹部的脂肪變多，180公分的高大身形，卻因為在褲子上方被擠出的1圈贅肉大大扣分，甚至影響職場專業形象。在不考慮使用破壞性的抽脂方式，最後選擇非侵入式的酷塑冷凍減脂，搭配飲食和運動，2周腰圍從36變成32，讓他重拾「型男」封號。

許多人為了減肥節食，為了就是想消除多餘的脂肪，但傳統的抽脂方式，不但有傷口、麻醉風險，術後還須穿塑身衣照護，在炎炎夏日中尤其難耐。擁有多年醫美臨床經驗的劉永麟醫師表示，坊間體外減脂的儀器多元，如冷凍減脂、超音波標靶減脂等，皆屬非侵入式的治療，冷凍減脂以低溫原理，標靶震波以熱能高溫作用，目的都是破壞脂肪細胞達到減脂效果，標靶震波為聚焦式超音波原理，採點狀施打；冷凍減脂以罩杯方式，能針對局部面積作用較大。

顧名思義，冷凍減脂是利用「冷」的方式將皮下頑固脂肪凍死，在欲減脂的部位使用低溫探頭達零下負11°C，讓體內脂肪細胞承受不住低溫而結晶凋亡，卻不會傷及周圍組織，每吸起1次約能減少25%脂肪厚度，有效進行局部線條雕塑。酷塑冷凍減脂的優點是無傷口、不需麻醉、新一代儀器35分鐘可完成1次療程，堪稱為「午休醫學美容」。

劉永麟醫師進行冷凍減脂療程的操作。（圖非當事人，圖／劉永麟醫師提供）

劉永麟醫師指出，冷凍減脂療程開始會感覺很冰、輕微刺痛感，5分鐘後就沒有感覺，結束後立刻針對冷凍減脂的部位進行按摩揉散，加以破壞多餘的脂肪，但這些被破壞的脂肪仍存在體內，必須經由身體逐漸吸收，過程中飲食均衡、多喝水，有助被破壞的脂肪進行代謝，約1至2周就能感覺局部變瘦，1個月效果最明顯。視欲減去的脂肪量多寡，同一部位可能需要做2至3次，每次療程間隔1個月，但不同部位減脂，可同一天進行不受影響。

臨床上常見小腹、大腿內側贅肉、臀部微笑曲線下垂、蝴蝶袖及腰側的馬鞍肉，是多數女性在意的部位，酷塑冷凍減脂能針對脂肪進行破壞，但對於蝴蝶袖或產後女性肚皮的鬆弛狀態，視情況仍需靠電波拉皮輔助，緊緻效果才能彰顯。

至於術後保養方面，冷凍減脂療程後1至2周內可增加每天喝水量，若以1公斤攝取30cc計算，可再增加20%，例如體重60公斤每天應攝取2,160c.c.水量，並在睡前1至2小時飲畢，同時應控制糖份攝取，適度運動，讓體重維持2至3公斤的波動範圍，就能維持雕塑的效果。劉永麟醫師提醒，全身肥胖應先減輕體重再進行局部雕塑，至於肌肉型的啤酒肚或大腿，就不適合冷凍減脂，應尋求其他醫美療程改善。

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(中時新聞網)