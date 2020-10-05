我在上周【超深V周報】說過，這次美國總統大選的意外變數特別多,應該會出現比往年更精彩的「十月驚奇」,果不其然,才剛進入十月,就出現讓全世界震驚的川普確診事件...

根據報導，美國總統川普的貼身幕僚希克斯（Hope Hicks）確診感染新型冠狀病毒，川普主動宣布自己與妻子將進行隔離程序。

但令人沒想到的是，川普在稍晚的推文中，就立即證實自己已確診新冠肺炎，文中寫到：「今晚，第一夫人與我被驗出2019冠狀病毒疾病（COVID-19）陽性。我們會即刻展開隔離與復原療程。我們會一起度過這個難關！」

翻攝自川普推文

許多用戶和粉絲都留言或私訊我，狄大之前的預測正一個個慢慢實現，那麼接下來，到底還會發生甚麼事呢?!

我在上期的【超深V周報】中，已有提出多種可能性，建議投資朋友們最好提前出場，安穩地度過中秋佳節，等連假結束後，再看看情勢演變。

然而，以目前川普的病情來看，下周的股市走勢恐怕不樂觀。

因為，白宮消息人士透露，川普本人昨天清晨宣布自己確診後，已經開始對診斷結果愈來愈擔心，也已經開始出現發燒等症狀。

還有一名不願具名的幕僚表示「事態嚴重」，還說川普非常疲累虛弱，且出現呼吸不順的情況，確實有必要擔心總統的健康狀況。

目前確診罹患2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的美國總統川普，已於2日晚間抵達華府近郊的一座軍事醫院接受治療。

我認為，這次川普染疫，以及後續可能的發展，將會和我在9月6日發佈的【超深V周報】中，所推演的<川普競選劇本>走向一致。

那就是川普可能會在選前的一兩個月，製造恐慌氣氛誘空，並在選前的一兩周，宣佈疫苗上市，獲通過紓困方案，啟動軋空行情，並讓自己成功獲得連任。

圖文/狄驤授權提供

如果川普還想選總統，應該如我推演的一樣，在美股修正後的10月初期，就開始製造恐慌氣氛，確診也是手段之一。

此外川普在總統辯論後，拜登民調領先他時，他卻在這<絕佳時機點>確診，不但可以製造恐慌，讓修正中的美股續跌，還可以讓他獲得許多同情票。

接著，未來白宮或川普的推特，也可能會公佈川普的病情更進一步惡化，為得就是讓投資人和華爾街恐慌，以此增加更多川普所期望的<軋空火藥>。

最終，可能在大選前一兩周，川普會宣佈疫苗上市，而且自己也被藥物或疫苗治療，讓美股出現疫苗大軋空行情，用先前製造的<軋空火藥>來慶祝他的連任。

根據美國總統大選的歷史經驗，上述的劇情是很有可能出現的。

因為，過去許多候選人最後登上總統大位，都是靠「十月驚奇」來逆轉選情。

例如我在上期【超深V周報】中提到的，1980的美國總統大選前，美國發生伊朗恐怖分子挾持美國52名人質的事件。

當時卡特總統有機會在選前救出人質，贏得選民支持並順利連任，但沒想到當時的共和黨候選人雷根，擔心選前伊朗會釋放人質，竟然私下與伊朗協商，讓伊朗扣住人質，讓人質到選後的關鍵時刻才獲釋。

可想而知，卡特拯救人質失敗，輸掉了總統大位。

雷根的＜十月驚奇＞勝選祕密，一直到11月宣誓就職當天，52名人質的突然獲釋事件，才讓人憣然醒悟。

同樣的道理，雷根有辦法搞出這種扣住人質的＜十月驚奇＞，川普也可以搞出，確診後被疫苗治癒，讓股市空軍被軋空的<十月驚奇>。

如果未來真如我推演的一樣，川普不但可以獲得同情票，還可以用自身證實疫苗的實用性，更可以演出漂亮的<疫苗軋空>行情。

川普的這項<確診詭計>，可謂是一石三鳥，真的讓人不得不佩服川普選舉手段的高明與狠辣。

因此，美股現階段的續跌，我認為可能只是川普詭計中的誘空階段，接下來並不會發生崩跌。

當然了，也沒辦法排除疫苗無法救治川普，或是川普病情惡化的無可挽回，造成美股崩跌的情況。

不過，畢竟美國總統是全世界權力最大的職位，沒有人會輕易將這個寶座拱手讓人，甚至還會策劃令人咋舌的駭人事件。

因此，為了勝選，川普和他的團隊，以及他背後的金主和財團，還有跨國的勢力，不會消極的看著川普敗選的。

所以我認為，川普用確診來達成<一石三鳥>詭計的機率比較高。

畢竟，川普確診的時機點，是他可以安排的，他的病情惡化，甚至開始發燒氣喘，也只是透過間接的消息傳達，加上他在辯論會中被挖出的逃稅疑慮，也應該是他的＜死穴＞，因此，在這個時機打出＜確診＞這張王牌，來轉移焦點和博取同情票，應該是最佳的決策。

話說回來，本來要演誘空戲，就要演得逼真，甚至讓自己都深信不疑，否則如何騙過天下人呢？

除非接下來的＜十月驚奇＞是川普送進加護病房或暴斃，否則，等時機到了，川普應該會再爬起來參選的，屆時我在上月超前推演的＜煙火行情＞，也會如期上演。

到底川普的確診，是否為他競選劇本的情節？就讓我們wait and see吧！

本文由PressPlay專欄作家狄驤授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時新聞網)